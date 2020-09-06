ترامب يتراجع في استطلاعات الرأي أمام بايدن

تشير معظم استطلاعات الرأي حتى الآن إلى تقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 نوفمبر، لكن مكاتب المراهنات ترى واقعاً مختلفاً وتضع كل ثقلها خلف دونالد ترامب.

وبعدما تخلف الرئيس الجمهوري الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، عوض بضع التراجع خلف بايدن منذ أواخر يوليو.

وبالنسبة لبعض وكلاء المراهنات الأستراليين والبريطانيين، لا يزال ترامب المرشح الأوفر حظاً.

والمراهنة على نتائج الانتخابات الوطنية أو المحلية غير قانوني في الولايات المتحدة، لكن الراغبين يمكنهم القيام بذلك عبر مواقع المراهنة الأجنبية، والتي يمكن للأميركيين الوصول إليها في بعض الأحيان.

والرهان بـ 100 دولار على فوز ترامب اليوم يمكن أن يجلب للمقامر 190 دولاراً إذا حقق الفوز.

وقال روبرت آدامز، المتحدث باسم شركة المراهنات البريطانية وليام هيل التي تلقت أكثر من 1,3 مليون دولار في المراهنات الانتخابية "بلا شك عاد الزخم لصالح الرئيس ترامب".

وأوضح لي برايس، المتحدث باسم الشركة الأيرلندية بادي باور، أنه بعد تباطؤ النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا، "بدأ الاهتمام ينتعش مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة".

وقال برايس "نعتقد أن عامل وجود ترامب سيثير بالتأكيد اهتمام العملاء". ويأمل كثر ممن يراهنون على ترامب الآن بان يتكرر سيناريو 2016، عندما تفوق قطب العقارات الثري على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.



