إجلاء 1.8 مليون شخص في اليابان بسبب إعصار «هايشن»



طلبت السلطات اليابانية من نحو 1.8 مليون شخص، الفرار من منازلهم اليوم الأحد، حيث تعرضت جزيرة كيوشو في جنوب البلاد إلى أمطار غزيرة ورياح عنيفة مصاحبة لإعصار هايشن القوي.

وحذر خبراء الأرصاد من فيضانات ورياح قوية وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف، في ظل وصول الإعصار هايشن إلى كيوشو.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بإصابة 13 شخصاً على الأقل في كيوشو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن العاصفة دفعت شركات الطيران إلى إلغاء 583 رحلة جوية غداً الاثنين، وذلك بعد إلغاء 557 رحلة اليوم الأحد.

كما تقرر تعليق الكثير من خدمات القطارات بشكل مؤقت في المنطقة غداً الاثنين.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 142 ألفا و600 منزل في كيوشو، يقع الكثير منها في مقاطعة كاجوشيما، بحسب ما ذكرته شركة كهرباء كيوشو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن هايشن، الذي سيكون ثاني إعصار يضرب جنوبي اليابان خلال أسبوع واحد، قد ضعف قليلاً، ومازال من المحتمل أن يحطم رقماً قياسياً للأعاصير.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، حث يوشيهيسا ناكاموتو رئيس قسم التنبؤات الجوية بالوكالة السكان المحليين على أن يكونوا "في حالة تأهب قصوى" وإخلاء منازلهم مبكراً.

ويحاول السكان الحصول على ملاذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي في نفس الوقت وسط مخاوف من جائحة كورونا.

وقامت مروحيات عسكرية بالفعل بإجلاء نحو 200 شخص من النساء الحوامل وكبار السن إلى مدينة كاجوشيما من الجزر الصغيرة النائية.

ووصل مركز الإعصار على بعد نحو 70 كيلومتراً غرباً جنوب غرب جزيرة ياكو عند الساعة الخامسة مساء (0800 بتوقيت جرينتش)، متجهاً شمالاً بسرعة 35 كيلومتراً في الساعة، مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة وزوابع تبلغ سرعتها 216 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لهيئة الأرصاد.

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 600 ملم في كيوشو وما يصل إلى 400 ملم في جزيرة شيكوكو جنوب غربي البلاد ومنطقة توكاي بحلول ظهر الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من مرور إعصار ميساك بالقرب من جزيرتي كيوشو وأوكيناوا، ملحقاً إصابات بعشرات الأشخاص قبل أن تتراجع قوته الخميس الماضي.



