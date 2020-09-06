إسرائيل تعيد فرض الإغلاق الجزئي بسبب تفشي «كورونا»

بعدما نجحت في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء، تنوي إسرائيل الآن إعادة فرض الحجر جزئيا، بينما تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامات بسوء إدارة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تعصف بالدولة العبرية.

وفي نهاية الأسبوع تجاوز عدد الوفيات بالفيروس الألف بعد ارتفاعه بمقدار ثلاث مرات خلال الصيف الذي شهد أيضا تظاهرات ضد إدارة نتنياهو للأزمة.

ومع تجاوز عدد الوفيات الألف تصدرت الأحد أسماء الذين توفوا بالفيروس الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر مبيعا، والتي كتبت في صفحاتها الداخلية عنوانا «فشل مخز لإدارة الأزمة منذ مايو».

وتأتي إسرائيل في المرتبة الخامسة بين دول العالم التي تسجل أعلى معدلات إصابة بالمقارنة مع عدد السكان خلال الأسبوعين الماضيين، متقدمة بذلك على دول مثل البرازيل والولايات المتحدة.

وسجلت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، الأربعاء أكثر من ثلاثة آلاف إصابة في يوم واحد، وهو رقم قياسي ينسف كل الإشادة التي حظيت بها إدارة إسرائيل للوباء خلال الأشهر الأولى من انتشاره.

وكانت إسرائيل فرضت في أوائل مارس الماضي إجراءات احترازية صارمة لاحتواء الوباء، معلنة منع الحركة وتعليق الطيران وإغلاق الأعمال التي تقدم خدمات غير أساسية.

وفي منتصف مايو، بدأت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف إجراءات الإغلاق عندما مر يومان لم تسجل فيهما إصابات جديدة.

وأعلنت الحكومة إعادة فتح المؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهي والحانات ودور العبادة، وسمحت بتنظيم حفلات الزفاف مع التقيد بتعليمات وزارة الصحة وأهمها وضع الكمامة.

لكن عدد الإصابات ارتفع حوالى خمسة أضعاف خلال يوليو، ليبلغ اليوم أكثر من 129 ألفا. وينسب البعض هذا الارتفاع إلى السرعة في تخفيف القيود، بينما ألقى آخرون باللوم على عدم كفاءة النظام الصحي.

وفي ضوء ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها على إعادة فرض الإغلاق على عشرات المدن والأحياء.

وصنفت السلطات الإسرائيلية المناطق بحسب ألوان الإشارات الضوئية، بدءا من اللون الأخضر الذي يرمز إلى المنطقة التي يكون فيها تحت السيطرة. وخصصت الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر للمناطق حسب خطورتها تدريجيا.

وستعلن الحكومة عن قائمة «المدن الحمراء» التي سيتم إغلاقها اعتبارا من الاثنين، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والمؤسسات غير الأساسية.

وسينشر الجيش الإسرائيلي بعض عناصره لتعزيز قوات الشرطة في المدن «الحمراء».



