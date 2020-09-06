السعودية 895 إصابة جديدة بـ«كورونا» و32 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4081 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 895 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 320 ألفاً و827 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 756 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 296 ألفاً و 598 شخصاً.