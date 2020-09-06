أفغانستان تسجل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتلقت وزارة الصحة العامة على 420 عينة للاختبار، 74 منها تأكد إصابتها بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة العامة أنه تم شفاء 460 شخصاً من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وبلغ عدد حالات الإصابة في البلاد 37 ألفاً و398 وحالات الشفاء 30 ألفاً و537 وحالات الوفاة 1412 .

واختبرت وزارة الصحة العامة الأفغانية إجمالي 104 آلاف و575 شخصاً منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد.





