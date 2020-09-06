بريطانيا تؤكد على استمرار تطبيق لوائح الحجر الصحي

ذكرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أنه يجب الاستمرار في تطبيق اللوائح المتعلقة بالحجر الصحي، إلى أن يكون من الأمان تخفيفها ، فيما أشارت إلى أن المملكة المتحدة لا توشك على إدخال نظام اختبار لفيروس كورونا في المطارات، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتلقي صناعة الطيران باللوم على المتطلبات للمسافرين من دول معينة- من بين ذلك أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة- للخضوع لعزل ذاتي لمدة 14 يوماً في تراجع الطلب على السفر.

وتحث صناعة الطيران الحكومة على استخدام الاختبار لدى الوصول لخفض تلك الفترة، لكن تقول الوزارات إن فترة الحضانة الطويلة للفيروس والافتقار إلى اختبارات موثوق بها سيجعل ذلك أمراً غير آمن.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب لقناة "سكاي نيوز" البريطانية "ليس هناك حل سحري" مضيفا أن الحكومة تركز على منع موجة جديدة من الإصابات.

وأضاف أن "إجراءات الحجر الصحي عنصر مهم لذلك ولا يمكننا تخفيفها، بقدر ما نريد ، حتى نحصل على نظام آمن يسمح لنا بذلك".

ومن جهة أخرى، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 346 ألفاً و513 حالة، اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و638 حالة.

فيما تعافى 1806 أشخاص من المصابين حتى الآن .





