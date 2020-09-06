إخماد حريق في ناقلة نفط قبالة ساحل سريلانكا

إخماد حريق في ناقلة نفط قبالة ساحل سريلانكا



(رويترز)



قال متحدث باسم البحرية السريلانكية، اليوم الأحد، إنه تم إخماد حريق في ناقلة عملاقة، قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.

وقال الكابتن إنديكا دي سيلفا: «تم إخماد الحريق في ناقلة النفط. مع ذلك نواصل رش الماء، تحسباً لاشتعال النار مرة أخرى».

وتحمل الناقلة نيو دايموند نحو مليوني برميل من النفط الخام، لكن مسؤولاً كبيراً في البحرية السريلانكية قال يوم الجمعة، إنه لا توجد خطورة حقيقية من حدوث تسرب.

واندلع الحريق في غرفة المحركات، صباح الخميس، وامتد إلى غرفة قيادة السفينة.