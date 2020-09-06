فلسطين تسجل 632 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي: «حالات الوفاة سجلت لمواطنين اثنين من قطاع غزة، ولاثنين آخرين من بيت لحم، ومواطن من محافظة الخليل».

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع غزة تصدر الإصابات الجديدة، مسجلاً 162 إصابة، تلته محافظة الخليل بإجمالي 132، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 122، فيما توزع باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتظھر قاعدة بیانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بین الفلسطینیین، منذ انتشار الفیروس في مارس الماضي، بلغ 33957، تعافى منھا 22927، فیما بلغت حالات الوفاة 202.



