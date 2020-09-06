إعصار «هايشن» يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل في اليابان

اقترب الإعصار هايشن من جنوب اليابان اليوم الأحد، وتسبب في انقطاعات في الكهرباء ودفع السلطات للتوصية بإخلاء المناطق التي يقترب منها، والتحذير من احتمال هطول غير مسبوق للأمطار، وهبوب رياح عنيفة وحدوث موجات مد وجزر قوية.

وذكرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث، أن السلطات حثت على إخلاء أكثر من 100 ألف منزل في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية وكاجوشيما وكوماموتو وناجازاكي في جزيرة كيوشو الجنوبية الرئيسية.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي، في اجتماع مع مجلس الوزراء: «هذا الإعصار يتجه صوب كيوشو، وقد يجتاح اليابسة محملاً بأمطار غير مسبوقة ورياح وموجات مد... أطلب من الناس توخي أقصى درجات الحذر».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 30 ألف منزل في مقاطعة كاجوشيما، ونحو ثلاثة آلاف منزل في أوكيناوا.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث: إنه وردت أنباء عن إصابتين، لكن السلطات تنصح بتوخي أعلى درجات الحذر بسبب الرياح العاتية والسيول والانهيارات الأرضية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن سرعة الرياح التي يحملها الإعصار قد تصل إلى 216 كيلومتراً في الساعدة بحلول غد الاثنين، وأضافت أن مركز الإعصار كان قرب يوكوشيما اليوم الأحد، متجها شمالاً بسرعة 35 كيلومتراً في الساعة.

ويأتي الإعصار هايشن في أعقاب الإعصار مايساك، الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، مخلفاً قتيلين على الأقل، كما تسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتاً عن آلاف السكان.



