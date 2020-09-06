روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة

سجلت روسيا 5195 إصابة و61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1025505.. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17820 وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 840949.. بينما بقي هناك 166736 حالة نشطة، مشيراً إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 22.2% من المرضى الجدد.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 38.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، منها 333 ألفاً خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 209 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.