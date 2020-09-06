إندونيسيا تسجل 3444 إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في إندونيسيا 3000 حالة لليوم الخامس على التوالي، وذلك في ظل تصاعد حالات الاصابة بالعاصمة وجزيرة بالي، التي تعد من أشهر المقاصد السياحية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الإندونيسية القول إنها سجلت 3444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 85 حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 194 ألف و109 حالات والوفيات بالفيروس 8025 حالة.



