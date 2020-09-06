أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع إصابات كورونا

مدد المسؤولون الأستراليون، اليوم الأحد، تدابير الإغلاق الصارمة لاحتواء كوفيد-19 في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأسبوعين إضافيين، مشيرين إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يتراجع بما يكفي لمنع ارتفاعه مجدداً.

وكان من المفترض أن ترفع تدابير الإغلاق في ملبورن التي استمرت ستة أسابيع نهاية الأسبوع المقبل لكن سيتم الآن تمديدها حتى 28 سبتمبر، وفق ما أفاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز.

وقال أندروز في مؤتمر صحفي إنه "إذا سارعنا في فتح كل شيء فسيكون هناك احتمال كبير بأن لا نكون نفتح إطلاقاً بل نبدأ موجة ثالثة".

وأضاف "وسنعيد فرض ورفع القيود والدخول في إغلاق والخروج منه مرات عدة قبل نهاية العام".

وتم تسجيل 63 إصابة جديدة وخمس وفيات فقط في فيكتوريا الأحد، بعدما كان عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 700 في ذروة تفشي الوباء، لكن المسؤولين الصحيين يتبنون نهجاً حذراً.

وقضي على أمل سكان المدينة بشأن احتمال عودة الحياة إلى طبيعتها هذا الشهر إذ سيبقى حظر التجول الليلي والقيود على القيام بزيارات لمنازل أخرى والحد من السفر لمسافة تبلغ أكثر من خمسة كيلومترات حتى 26 أكتوبر على أقل تقدير.