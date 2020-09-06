ألمانيا ترسل مساعدات إلى الهند لدعمها في مكافحة كورونا

قال وزير المعونة التنموية الألماني "جيرد مولر" في تصريحات نشرت في صحف مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد، إن ألمانيا ترسل 330 ألف مجموعة اختبار فيروس كورونا و600 ألف مجموعة من معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الهند لمساعدة البلاد على مواجهة الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تقدم قروضاً قصيرة الأجل بقيمة 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار) للغذاء وتقديم المساعدة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الهند بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال مولر: "هذا أحد أكبر دعم لإجراءات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم".

وينتشر فيروس كورونا في الهند بشكل أسرع من أي مكان في العالم، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى ما يزيد عن 4 ملايين حالة، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم السبت.