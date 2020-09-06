إعصار "هايشن" يقترب من اليابان ويهدد بعواصف عنيفة

توجه إعصار قوي باتجاه جنوب اليابان الأحد، مصحوباً برياح عنيفة وأمطار غزيرة، في وقت حذر مسؤولون من أنه قد يكون قوياً بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات.

وعند الساعة 8,00 (23,00 بتوقيت غرينتش السبت)، كان الإعصار هايشن على بعد حوالي 150 كيلومتراً (93 ميلًا) جنوب شرق جزيرة أمامي أوشيما، مصحوبا برياح تصل إلى 252 كيلومتراً (157 ميلاً) في الساعة.

وارغم الإعصار هايشن السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين اثر غرق سفينة تنقل مواشي في عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه بمجرد اقتراب العاصفة من الجزر المأهولة، قد تصبح رياحها العنيفة قوية بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات، ونُصح أكثر من 200 ألف من سكان منطقة كيوشو صباح الأحد بالتوجه الى الملاجئ، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وبدلاً من الذهاب إلى المدارس والمراكز الاجتماعية المحلية، اختار بعض السكان البقاء في الفنادق المحلية لمحاولة تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الملاجئ العامة المزدحمة، حسبما افادت وسائل الإعلام المحلية.

وأعلن يوشيهيسا نكاموتو المسؤول في مصلحة الارصاد الجوية خلال مؤتمر صحافي "هناك خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وأمواج عالية وعواصف عنيفة".

ودعا الى القيام بعمليات إجلاء و"توخي اقصى درجات الحذر".

من جهته قال المسؤول الحكومي يوهاي تاكامورا خلال المؤتمر "ستقع كارثة، إنه أمر مؤكد".

ودعي 4600 شخص في تاروميزو في جزيرة كيوشو إلى مغادرة منازلهم بسرعة فيما طلبت السلطات من السكان في مناطق أخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة.

وأظهرت صور جنوداً يقومون بإجلاء عشرات الأشخاص في مروحية عسكرية من مطار كاغوشيما في جزيرة كيوشو.



