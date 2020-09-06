زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ اليوم الأحد، بعد أقل من أسبوع من تعرض منطقة قريبة لزلازل كبيرة متتالية.

وسجلت هيئة الرصد الجيولوجي الأميركي الزلزال الجديد في الساعة 16:21 مساءً بالتوقيت المحلي (0116 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) على بعد 46 كيلومتراً شمال غرب أوفال، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب المنطقة في إقليم أتاكاما حيث وقع زلزالان رئيسيان خلال نصف ساعة صباح الثلاثاء الماضي.

وبلغت قوة زلزال السبت وفقاً للسلطات التشيلية 6.3 درجات ريختر.

ويقع ساحل تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ، والذي يشهد معدل مرتفع من النشاط الزلزالي.