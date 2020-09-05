تقدم كبير للجيش اليمني في جبهات الجوف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أحرز الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، تقدماً عسكرياً واسعاً رافقه انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال شرقي مركز محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري لـ«الاتحاد» إن الجيش ورجال القبائل تمكنوا، صباح أمس، من تطهير مناطق «عرفان وقرن الكدادي ومختم الحبيل وقرون الهناديه».

وفي محور «العلم»، أكد المصدر تطهير الجيش لمناطق «الصبايغ» وصولاً إلى الالتحام مع قوات محور جبهة غربي «الريان» بعد السيطرة على جبل «عرفان والصبايغ». وأضاف أن مواقع الميليشيات تساقطت واحدة بعد الأخرى وسط انهيار تام للحوثيين وخسائر كبيرة في صفوفهم.

وفي مأرب، تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والميليشيات للأسبوع الثالث على التوالي في جبهة «المشيريف» جنوب المحافظة. وقال مصدر عسكري لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي منيت بخسائر بشرية فادحة خلال المعارك مع الجيش وقبائل مراد في جبهة «المشيريف» المتاخمة لمديرية «رحبة». وأكد المصدر مصرع العشرات من عناصر الميليشيات ما تزال جثث نحو 30 منها مرمية في منطقة الاشتباكات.

كما دفعت الميليشيات خلال اليومين الماضيين بتعزيزات مسلحة كبيرة إلى «ماهلية» قدمت من محافظة.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيات في مديريتي «مدغل» و«صرواح» شمال غرب مأرب. وتمكنت قوات الجيش بإسناد جوي من التحالف من كسر هجمات للميليشيات في منطقة «المخدرة» واستعادة مواقع من الميليشيات في محيط منطقة «كعلان» جنوب «مدغل».

وفي البيضاء، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم أمس، بنيران الجيش اليمني. واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع حوثية التسلل باتجاه منطقة «وادي اللب» شمالي المحافظة.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها.

في غضون ذلك، أسقطت القوات المشتركة، أمس، طائرتين مسيرتين تابعة للميليشيات الحوثية جنوب الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد طائرتين مسيرتين في سماء مدينة الدريهمي وسرعان ما تم التعامل معهما وإسقاطهما. وأضاف أن إحدى الطائرتين استطلاعية فيما الأخرى كانت تحمل إمداداً لعناصر الميليشيات المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية.

وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة استطلاع حوثية منتصف الأسبوع الفائت في ذات المنطقة التي شهدت إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرتها الميليشيات ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وجددت ميليشيات الحوثي أمس، هجماتها المدفعية والصاروخية على مناطق وتجمعات سكانية في بعض المديريات المحررة بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي كثفت قصفها المدفعي على بلدة «الفازة» بمديرية التحيتا، مضيفةً أن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف المدفعية صوب المنطقة.

وعزت مصادر عسكرية في الحديدة الاستهداف الحوثي لمنطقة «الفازة» لفشل الميليشيات في الهجوم الواسع على المنطقة الاستراتيجية وتكبدها خسائر بشرية ومادية بعد ساعات من الاشتباكات مع قوات الجيش والمقاومة المشتركة. وذكر متحدث باسم القوات المشتركة أنه تم التصدي للهجوم الواسع للميليشيات التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح قدرت بعشرات القتلى والجرحى، لافتاً إلى أن القوات المشتركة دمَّرت أسلحة وآليات تابعة للميليشيات أثناء الاشتباكات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات وأعقبها مطاردة فلول الميليشيات الفارة.

متحدث عسكري يمني: تضحيات الإمارات مثلت انتصاراً كبيراً في عدن وحضرموت

أكد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت شهداء وضحت بخير أبنائها لليمن وشعبه لتحريره من ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية منذ انطلاق «عاصفة الحزم» بقيادة التحالف العربي.

وقال إن «تضحيات شهداء الإمارات مثلت انتصاراً كبيراً في عدن وحضرموت وباقي المحافظات التي نزفت فيها دماء الأشقاء وكانت سنداً حقيقياً في تحقيق الانتصارات». وأشار الجابري أن الإمارات ساهمت بتحرير عدن وحضرموت من التنظيمات الإرهابية التي كانت تحاول فرض سيطرتها في ظل الانقلاب الحوثي، مضيفاً أن «أبناء الوطن لن ينسوا ما قدمته الإمارات من تضحيات عمدت بالدم وستظل ذكرى استشهاد أبطال الإمارات خالدة في التاريخ ومخلدة بأحرف من نور».