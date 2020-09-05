إطلاق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح في بغداد والبصرة

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أطلقت القوات الأمنية العراقية عمليتين أمنيتين واسعتين لضبط السلاح المنفلت في محافظتي بغداد والبصرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال شخص أثناء محاولته تنفيذ هجوم ضد خيام المحتجين في محافظة ذي قار، كما اعتقلت 24 إرهابياً من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أمس، بأن قوات الأمن بمختلف قطاعاتها وبقيادة عمليات بغداد شرعت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن السلاح والمطلوبين للقضاء بمناطق «الفضلية» و«الحسينية» و«المعامل» شرق بغداد. وأوضح البيان أن العملية الأمنية تستهدف نزع مختلف أنواع الأسلحة من المدنيين ومصادرتها وفقًا للقانون وفرض الأمن والاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية مسلحة خلال الفترة الماضية.

وألقت القوات الأمنية القبض على 8 مطلوبين وصادرت أسلحة متوسطة وخفيفة خلال العملية.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية وقتل أحد الأشخاص فتح النار على القوات العراقية خلال عملية التفتيش، مشيرةً إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات تستخدم في التفجير وضبط رشاشين من النوع المتوسط «bkc.. RBK»، و121 بندقية و17 مسدساً و8 رمانات يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة تجهيزات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية ستستمر في تنفيذ مهامها لفرض الأمن في جميع المناطق وحماية المواطنين، ومكافحة أي تحدٍ أوتهديد لسلطة القانون.

وفي البصرة أقصى جنوب العراق، انطلقت عملية أمنية مماثلة لنزع السلاح بمشاركة قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.

وأفاد قائد عمليات البصرة العراقية اللواء الركن أكرم صدام بأنه لم يتم فرض حظر التجوال خلال العملية التي انطلقت لنزع سلاح العشائر ووضع حد للنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وحماية الأهالي في عدد من الأقضية، وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة.

بدوره، أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أمس، أن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون واجب وطني، متعهداً بنتائج إيجابية في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة.

وقال الغانمي في بيان صحفي: إن «ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي»، وأضاف أن «تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام».

من جهة أخرى، قال اللواء تحسن الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إن «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وألّا يعبث أحد بأمن وسلامة المواطن والقانون»، مؤكداً أنه ستتم ملاحقة كل من يقوم بتهديد أمن المواطن.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، اعتقال شخص أثناء محاولته تنفيذ هجوم ضد خيام المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن عناصر وكالة الاستخبارات ألقوا القبض على شخص كان يحاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء «الرفاعي» بمحافظة ذي قار. وأضاف البيان أن المعتقل موقوف حاليا وفق المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي.

وشهدت محافظة ذي قار في 22 من الشهر الماضي قيام محتجين غاضبين، بهدم عدد من المقار الحزبية، بعد ساعات من انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسية في مدينة الناصرية. وتسبب انفجار الدراجة المفخخة التي استهدفت إحدى خيام المحتجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بإصابة عدد من الأشخاص واحتراق الخيمة بالكامل.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، إلقاء القبض على 24 إرهابياً في محافظة نينوى. وقال بيان للوكالة إنه «استنادا لتوجيهات المراجع حول تضييق الخناق على عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعهم حيث شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية بعملية نوعية لإلقاء القبض على المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية حيث نتج عن ذلك القبض على 24 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا في ديوان الجند وولاية نينوى والمعسكرات العامة ووحدات الإسناد ووحدات الدفاع الجوي بصفة عسكر وأمنيين وانتحاريين و5 منهم مسؤولي مجاميع». وأضاف البيان أنه «من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة آنذاك، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل».

صالح يدعو إلى إقرار قانون الانتخابات

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، مجلس النواب إلى إقرار القوانين المهمة وأبرزها قانون الانتخابات المعدل.

وقال في بيان صحفي: «نرحب ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وندعو إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة». وأضاف، أن «المرحلة الحالية تواجه تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية». وأكد صالح، أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد.