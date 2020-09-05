مقتل جنديين فرنسيين في شمال مالي

قتل جنديان في قوة برخان الفرنسية المنتشرة في الساحل، السبت، في شمال مالي بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال مرور آليتهما المدرعة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية تبلغ بتأثر كبير مقتل جنديين فرنسيين (...) بعد تدمير آليتهما المدرعة بعبوة ناسفة محلية الصنع هذا الصباح خلال عملية في منطقة تيساليت في مالي"، لافتة إلى إصابة جندي ثالث.