السيسي يؤكد الدعم المصري للبحرين في مواقفها السياسية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح الرئيس السيسي أن ذلك يتجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً سيادته في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.

جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله اليوم السبت وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به مملكة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

في حين، ثمن وزير الخارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.



