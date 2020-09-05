الأردن يسجل 52 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 52 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم السبت، منها 43 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2353 إصابة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى تسجيل 24 حالة شفاء في المملكة.

ولفت الموجز إلى إجراء 9268 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 882473 فحصاً.