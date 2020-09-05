استقرار الحالة الصحية لبرلوسكوني المصاب بـ«كورونا»

أورد بيان، اليوم السبت، أن الحال الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي نقل إلى المستشفى مساء الخميس، بعد إصابته بالتهاب رئوي جراء وباء كوفيد-19 «مستقرة»، الأمر الذي يعني «تفاؤلاً حذراً».

ونقل أن الطبيب المعالج في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال) ألبرتو زانغريلو «أبلغ أن الحال السريرية للمريض سيلفيو برلوسكوني لا تزال مستقرة».

وأشار البيان المقتضب الصادر عن المستشفى إلى أن «الوضع التنفسي والسريري يؤكدان التطور المنتظم والمنتظر ما يدفع بالتالي إلى تفاؤل حذر ولكن معقول».

وأعلن برلوسكوني ليل الأربعاء أنّه خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، كما ثبتت إصابة اثنين من أولاده بالفيروس هما باربرا (36 عاماً) ولويدجي (31 عاماً) بالإضافة إلى شريكته الجديدة مارتا فاشينا (30 عاماً).

وبعد فحص طبي مساء الخميس في منزله، ألح الطبيب زانغريلو على برلوسكوني أن يوافق على دخول المستشفى في الليلة نفسها.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، قال الطبيب إن برلوسكوني الذي يتم بعد ثلاثة أسابيع 84 عاماً، «يمكن القول إنه مريض يواجه خطراً بسبب عمره وأمراضه السابقة»، منها خضوعه لعملية القلب المفتوح.

وأشار زانغريلو الجمعة إلى أن الوضع السريري لبرلوسكوني «مطمئن» لافتاً إلى أن «التهاب الرئتين تم تشخيصه في مرحلة مبكرة».

وأكد أنه «لم يتم وصله بجهاز تنفس وهو يتنفس بشكل مستقل، والمؤشرات مطمئنة».



