بريطانيا تسجل 1813 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 1813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقارنة بتسجيل 1940 حالة أمس الجمعة.

كانت بريطانيا تسجل ما يقرب من ألف حالة يومياً خلال شهر أغسطس، لكن أعداد الإصابات بدأت في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.

وكانت حصيلة يوم الجمعة هي الأعلى منذ 30 مايو.