الأزهر يعرب عن تضامنه مع السودان في تجاوز محنة السيول والفيضانات

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان في ضحايا السيول والفيضانات.

وأعرب الأزهر الشريف-في بيان أصدره اليوم- عن خالص تضامنه مع دولة السودان في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يوفق السودان في تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.