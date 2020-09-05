تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان في ضحايا السيول والفيضانات.
وأعرب الأزهر الشريف-في بيان أصدره اليوم- عن خالص تضامنه مع دولة السودان في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يوفق السودان في تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.
الأزهر يعرب عن تضامنه مع السودان في تجاوز محنة السيول والفيضانات
تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان في ضحايا السيول والفيضانات.
المصدر: وام