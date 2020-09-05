16 قتيلاً في انفجار غاز بمسجد في بنغلادش

لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز داخل مسجد في بنغلادش فيما أصيب العشرات بحروق خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم السبت.

وكان الحاضرون يؤدون الصلاة مساء الجمعة عندما تسبب الانفجار بحريق في المسجد الواقع في منطقة نارايانغانج، بحسب أجهزة الطوارئ.

ويشتبه المحققون في أن تكون شرارة من مكيف، عاود العمل بعد انقطاع الكهرباء عنه، تسببت في اشتعال الغاز.

وأكد رئيس جهاز الإطفاء في نارايانغانج عبدالله العارفين "تسرب غاز إلى داخل المسجد".

وأضاف "عندما أغلقوا النوافذ والأبواب وقاموا بتشغيل المكيفات، حدثت شرارة كهربائية تسببت بالانفجار داخل المسجد".

وكان الضحايا الـ16 من بين 37 شخصاً نقلوا إلى مستشفى متخصص بالحروق في دكا، بحسب المتحدث باسم المستشفى سمنتا لال سين.

وأضاف أن حالات المصابين الـ21 "حرجة للغاية" إذ أصيبوا جميعهم بحروق بنسبة 70 إلى 80 بالمئة.

وقالت الشرطة إن 45 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح في الانفجار مشيرة إلى أن الناس تحدثوا عن رائحة غاز مسرب.





