العراق يسجل 4644 إصابة جديدة بـ«كورونا» و63 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 256719 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 63 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7422 حالة بعد تسجيل 63 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 195259 حالة بعد تسجيل 3891 حالة شفاء اليوم أيضاً.