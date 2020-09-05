وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء قضية فلسطين وتدخلات تركيا وإيران

تبدأ بعد غد «الاثنين» أعمال الدورة الـ«154» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين «حضوريا» للتحضير لأعمال تلك الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب «افتراضياً» يوم 9 سبتمبر الجاري برئاسة فلسطين.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن اجتماعات المندوبين الدائمين ستعكف على الإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب على صعيد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عدداً من البنود السياسية الأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وأوضح زكى أن المجلس سيناقش أيضاً التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية إلى جانب موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة/ كوفيد -19/ والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح خاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن وكذلك مناقشة بنود تتعلق بالشؤون المالية والإدارية إلى جانب تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.



