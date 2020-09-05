السعودية تسجل 791 إصابة جديدة بـ«كورونا» و34 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4049 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 319 ألفاً و932 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 779 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 295 ألفاً و 842 شخصاً.