تسجيل 433 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي "حالات الوفاة سُجلت لثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية (44 و67 و70 عاما)، ومواطنَين من محافظة الخليل (67 و75 عاما)".

وأوضحت الكيلة في بيانها أن قطاع غزة تصدر الإصابات الجديدة مسجلاً 110 حالات تلته محافظة نابلس بواقع 75 حالة بينما كانت باقي الحالات من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وزيرة الصحة أن هناك 26 مريضاً "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 33327 إصابة تعافي منها 22586، فيما بلغت حالات الوفاة 197.



