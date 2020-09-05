ألمانيا تعتزم توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة في مجال الصحة العامة

نتيجة لاستمرار جائحة كورونا، تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية والولايات، توفير 5 آلاف وظيفة جديدة، وبدوام كامل، وغير محددة المدة في الخدمة الصحية العامة، بحلول نهاية عام 2022.

وأعلن وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، ووزيرة الصحة في ولاية برلين، ديليك كالايسي، اليوم السبت، أنه من المقرر كمرحلة أولى توفير 1500 وظيفة، على الأقل، في مجال الطب والتمريض والإدارة، بحلول 31 ديسمبر عام 2021.

وبالإضافة إلى الوظائف الجديدة، من المقرر تحسين رقمنة الإدارات والهيئات الصحية، وكذلك جعل العمل في الخدمة الصحة العامة أكثر جاذبية، وإنشاء هياكل قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وتضطلع الإدارات الصحية البالغ عددها 375 إدارة، بدور أساسي في تتبع سلاسل العدوى وطلب الاختبارات وتطبيق الحجر الصحي.

وكانت لجنة الائتلاف الحاكم الاتحادي، اتفقت في 22 يونيو الماضي على تطبيق «ميثاق الخدمة الصحية العامة»، والذي خصصت له ميزانية بقيمة 4 مليارات يورو، حتى عام 2026.



