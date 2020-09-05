ميركل تشيد بأداء السلطات الصحية في مواجهة جائحة كورونا



أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالدور الذي تضطلع به السلطات الصحية في البلاد، خلال مكافحة جائحة كورونا.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، اليوم السبت: «إذا كانت بلادنا اجتازت الجائحة بشكل جيد نسبياً، وإذا لم يصل معدل الإصابة إلى الحد الذي رأيناه في بلدان أخرى، فإن ذلك يرجع إلى ما يُجرى القيام به يومياً في الخدمة الصحية العامة».

وناقشت الحكومة الاتحادية والولايات مساء أمس الجمعة، سبل دعم وتحسين تجهيزات الخدمة الصحية العامة، والتي تشمل أيضاً الإدارات الصحية.

ويعتزم وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، ووزيرة الصحة لولاية برلين، ديليك كالايسي، عرض نتائج المناقشات، عقب ظهر اليوم.

وكانت الحكومة الألمانية، تعهدت بتقديم مزيد من المساعدات، التي وصلت إلى 4 مليار يورو، لخدمات الصحة العامة.

وتضطلع الإدارات الصحية بدور رئيسي في تتبع سلاسل العدوى، وطلب الاختبارات وتطبيق الحجر الصحي.

وقالت ميركل: إن موظفي الخدمة الصحية العامة قدموا «مساهمة كبيرة» في مكافحة الجائحة.

وتعتزم ميركل إجراء محادثات مع مسؤولين في هذا القطاع، خلال مؤتمر عبر الفيديو، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت المستشارة، أنها تريد على وجه الخصوص معرفة «مسار العمل في الإدارات الصحية المحلية، والتحديات التي يمكن أن تطرأ هناك، وكيف يمكن للأوساط السياسية المساعدة في مواجهتها».

وذكرت المستشارة، أن الأمر يتعلق الآن بتعزيز خدمات الصحة العامة على المدى الطويل، مضيفةً أنه في «ميثاق خدمة الصحة العامة»، هناك خطط لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين المعدات التقنية، مؤكدةً في ذلك أهمية سبل الاتصال الرقمية السريعة.



