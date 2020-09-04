«منظمة الصحة» تتوقع توافر اللقاح منتصف 2021

عواصم (وكالات)

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن أملها في التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بحلول منتصف 2021. وقالت كبيرة علماء بالمنظمة سميه سواميناثان، في إيجاز صحفي بجنيف: «المؤكد أنه بحلول منتصف 2021 يجب أن نبدأ في رؤية بعض اللقاحات تنتقل إلى الدول والشعوب».

وشددت المنظمة على أنها لن تعتمد أي لقاح لا يثبت أنه آمن وفعال، وسط مخاوف بشأن الجهود المبذولة للإسراع في تطوير لقاح ضد كوفيد-19.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إحاطة عبر الإنترنت: «منظمة الصحة لن تصادق على لقاح غير فعال وغير آمن».

إلى ذلك، أفادت نتائج نشرتها دورية «ذا لانسيت الطبية»، أمس، أن لقاح «سبوتنيك-5» الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة. وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين.

وقالت الدورية: «إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو، وشارك فيهما 76 شخصاً تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد من دون آثار جانبية خطيرة».

وأصدرت روسيا ترخيصاً باستخدام اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس، وهي أول دولة تقدم على ذلك، وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.

وقالت الدورية: «التجربتان اللتان استغرقتا 42 يوماً، وشملتا 38 بالغاً سليماً، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة».

وأضافت: «هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد، تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي، وعلى مزيد من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد- 19».

وأُطلق على اللقاح اسم «سبوتنيك-5»، تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي السابق. وحذر بعض الخبراء الغربيين من استخدامه قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دولياً.

لكن بعد نشر النتائج لأول مرة في دورية عالمية تخضع لتدقيق من الأقران، ومع بدء تجربة المراحل المتأخرة على 40 ألف شخص الأسبوع الماضي، قال مسؤول روسي كبير: «إن موسكو تصدت لمنتقديها في الخارج».

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر، وهو صندوق الثروة السيادي الروسي الذي دعم اللقاح: «بهذا المنشور نرد على جميع أسئلة الغرب، التي طُرحت بعناية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف صريح وواضح وهو تشويه اللقاح الروسي».

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، أمس، أن وزير الدفاع، سيرجي شويجو، تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: «رداً على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال سيرجي شويجو إنه تلقى مؤخراً اللقاح»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه سيتم تسليم أول دفعات من اللقاح في روسيا، خلال الشهر الجاري.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 26.5 مليون شخص في أرجاء العالم، توفي منهم ما يربو على 870 ألفاً، فيما تعافى 17.6 مليون منذ تفشي الوباء في ديسمبر الماضي.