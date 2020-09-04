مصر تنفذ مشروع سد «جيوليوس نيريرى» في تنزانيا

القاهرة (الاتحاد)

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة «جيوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر «روفيجي» في تنزانيا.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي: «إن السيسي كلّف الحكومة بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، ليكون معبراً عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة».

ويهدف المشروع إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجاوات، وهو محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ ستينيات القرن الماضي، وفي ديسمبر من 2018، أسندت حكومة تنزانيا عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية إلى التحالف المصري المشترك بين شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» بتكلفة 2.9 مليار دولار.

ويتحكم سد «جيوليوس نيريري» في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة.