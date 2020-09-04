«البنتاجون»: مرتزقة تركيا يهددون بتقويض أمن ليبيا

شادي صلاح الدين (لندن)

هاجم تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) استمرار النظام التركي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة «الوفاق»، بما يتسبب بتقويض الأمن وحدوث رد فعل عنيف من جانب الليبيين. وقال المفتش العام بوزارة الدفاع في تقرير جديد «إنه يشعر بالقلق من تنامي وجود المرتزقة في الحرب الليبية»، لافتا إلى أن تركيا أرسلت إلى هناك ما لا يقل عن 5 آلاف مسلح عملوا بشكل وثيق في الحرب الأهلية السورية للمساعدة في قتال قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وذكر التقرير الذي نقله موقع «ميدل إيست أونلاين» في لندن، إن تركيا نشرت أيضا مئات من القوات النظامية في ليبيا، بما في ذلك المشغلون والفنيون لأنظمة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في غرب ليبيا. في وقت وصفت القيادة الأميركية في إفريقيا «أفريكوم» المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع «الوفاق» بأنهم عديمو الخبرة وغير متعلمين ومدفوعين بوعود بالحصول على رواتب كبيرة، وقالت إن الشركة العسكرية التركية الخاصة «سادات» أشرفت على دفع أجور المرتزقة.

وقالت إن التقارير المتزايدة عن السرقة والاعتداء الجنسي وسوء السلوك من قبل المرتزقة السوريين في المناطق الغربية من المرجح أن تزيد من تدهور الوضع الأمني وتولد رد فعل عنيف من الجمهور الليبي. وأشارت إلى أن متطرفين لهم صلات سابقة بميليشيات مسلحة شاركوا في القتال في طرابلس، على الرغم من أنه من المحتمل أنهم كانوا يقاتلون لأسباب مالية وشخصية وليس لأسباب أيديولوجية.