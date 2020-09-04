إيطاليا تدعو إلى إشراك جيران ليبيا بعملية تحقيق الاستقرار

روما (وكالات)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس إن من الضروري إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار. ورحب دي مايو بما سماه «خطوات إلى الأمام» تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار، وقال على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي «البيت الاوروبي امبروسيتي»: «في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس...) لأنه بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع». وشدد على أن لدى الاتحاد الأوروبي سلسلة من المبادرات القيمة التي تدعمها إيطاليا بالكامل. ورفض الاتهامات بأن روما تريد أداء دور توازني من خلال الحفاظ على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً «إن إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل تعزيز الحوار بين الأطراف. وأضاف إن روما تعمل على وجه الخصوص لإعادة تصدير النفط. وهذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها».