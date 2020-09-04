البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن البرلمان العراقي، أمس، أنه سيستأنف اليوم السبت عقد جلساته بعد توقف دام شهوراً بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وذكرت مصادر في البرلمان العراقي أن البرلمان سيستأنف عقد جلساته في الفصل التشريعي الجديد لمناقشة سلسلة من قوانين مهمة أبرزها قانونا الانتخابات المبكرة والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل. وقال النائب رعد الدهلكي إن «البرلمان العراقي سيبدأ مناقشة سلسلة من القوانين المدرجة في جدول أعماله، سيكون الفصل التشريعي الجديد ساخناً لإقرار سلسلة من القوانين أبرزها قانون الانتخابات العراقية المبكرة واستكمال تشكيل مفوضية الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل فضلاً عن استضافة عدد من الوزراء وفق جدول زمني».

وفي سياق آخر، وجهت طائرات حربية عراقية أمس، ضربات جوية على كهوف تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال «حمرين» ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي، أن الضربات الجوية التي نُفذت استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نجحت في تدمير الكهوف المستهدفة بالكامل.

إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى أمس، اعتقال ثلاثة إرهابيين شاركوا بالانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون إبان سيطرة تنظيم «داعش» على المنطقة.