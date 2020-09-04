«الهلال» يغيث المناطق النائية في حضرموت

حضرموت (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أذرعها الإنسانية تسيير قوافل المساعدات الإغاثية والإيوائية صوب القرى النائية والفقيرة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لصالح التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة والمتضررة من تفاقم الأوضاع المعيشية.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية وإيوائية صوب عدد من القرى النائية المترامية الأطراف بمديريتي «حجر وغيل بن يمين» بضواحي حضرموت.

وشملت القافلة على 50 خيمة إيوائية إلى جانب خزانات مياه و100 طرد تحوي ملابس جاهزة متنوعة جرى توزيعها على أهالي القرى.

ويعيش في أطراف مديريتي «غيل بن يمين» و«حجر»، عدد كبير من البدو الرحل المتنقلين بين المناطق، حيث تقطن تلك الأسر في خيام من صنعهم وبعضهم يعيشون في بيوت مبنية من القش.

وحرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استهداف تلك الشريحة الفقيرة والوصول إلى أماكنهم لتسليمهم الخيام وبعض المساعدات الإنسانية الأخرى التي تساعدهم في ظروفهم الخاصة.

فرق الهلال توصل المساعدات إلى القرى النائية بحضرموت (من المصدر)

وتأتي هذه الحملة كواحدة من عشرات المبادرات التي تنفذها الهيئة بحضرموت لتخفيف معاناة الأهالي في المناطق الريفية والنائية، واستمراراً لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة بالمديرية.

وعبرت الأسر عن شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه اللفتة الكريمة، وأوضحت أن وصول الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى مناطقهم يمثل خطوة إنسانية كبيرة ستظل خالدة في ذاكرتهم خصوصاً أنها الجهة الإغاثية الوحيدة التي تزورهم بشكل مستمر وتقدم لهم المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 10 سيارات خاصة لدعم الإدارات والمؤسسات الخدمية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت. وتسلمت مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت 4 سيارات، فيما تسلم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت سيارتين، وحصلت مديرية «حجر» على سيارتين، ومديرية «تريم» على سيارتين، وقد تم تقديم هذه السيارات كدفعة أولى وفقاً للاحتياجات المرفوعة من قبل السلطة بالمحافظة.

وخلال التسليم الذي حضره عدد من مدراء العموم ومدراء المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت، تحدث حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، قائلاً: إن هذا الدعم جاء بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مساعيها لدعم الخدمات العامة بمحافظة حضرموت، وإن اهتمام دولة الإمارات بالجانب الخدمي بالمحافظة تجلى بوضوح في تبنيها مشروع مساندة السلطات الرسمية لدعم المؤسسات الخدمية للرقي بتقديم خدماتها في هذا المجال.

وأكد الشامسي حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وتخفيف معاناة اليمنيين بدءاً من توزيع السلال الغذائية وحتى إعادة تأهيل البنية التحتية مع الاهتمام بالصحة والتعليم وكافة القطاعات الحيوية الأخرى.

بدورهم، ألقى عدد من مدراء العموم، ومدراء المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت، أثناء حضورهم عملية التسليم، كلمات أعربوا فيها عن شكرهم لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم السخي المتواصل، كما أشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم هذا الملف الخدمي عبر تزويده بالاحتياجات المطلوبة للقيام بدوره في المجتمع ولتحسين العمل في هذا الجانب الحيوي المهم، مؤكدين أهمية الدعم اللوجستي الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للسلطة المحلية في حضرموت في مختلف المجالات الضرورية.