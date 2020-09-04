الجيش اليمني يحرر مناطق استراتيجية في الجوف

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وغطاء جوي من طيران التحالف العربي مواقع استراتيجية شرق محافظة الجوف.

وأعلن الجيش اليمني مقتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الاشتباكات. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن معارك عنيفة خاضها الجيش ورجال المقاومة في جبهة «العلم» بمحافظة الجوف. وأضاف: «رجالنا يحررون سلسلة جبال حويشان، ويدمرون عدداً من الآليات والأطقم، ويستعيدون كميات من الأسلحة والذخائر». وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات. وكانت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة «النضود» شرق مدينة «الحزم» بالجوف.

وشنت الميليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية عدّة هجمات ومحاولات تسلل في مسعى منها لاستعادة بعض منها، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت كل المحاولات وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 6 غارات على مواقع تابعة للميليشيات في جبهتي «العلم» و«النضود»، وقال الناطق باسم قوات الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، إن الغارات الجوية دمرت مخازن تسليح الميليشيات الحوثية في «دحيضة وقرن الصيعري ومليفيفة في العلم والنضود»، لافتاً إلى أن طيران التحالف ساند أيضاً قوات الجيش والقبائل خلال المواجهات شرق مديرية الحزم، والتي انتهت بتحرير عدد من المواقع شرق منطقة «بئر المرازيق» وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية عديدة لـ«الاتحاد» أن القصف أصاب أهدافا حوثية في مديريات «مجزر ومدغل وصرواح وماهلية»، لافتةً إلى أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين ودمرت معدات قتالية وعسكرية تابعة لهم. وأشارت المصادر إلى احتدام المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في منطقة «المخدرة» بمديرية صرواح غرب مأرب، وفي عدة مناطق بمديرية «ماهلية».

وقال مصدر عسكري إن «قوات الجيش مسنودة بأبناء قبيلة مراد تخوض معارك عنيفة في ماهلية، وأن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى خلال المواجهات في غضون 24 ساعة ماضية». وأضاف أن 15 مسلحاً حوثياً قتلوا أمس، خلال تصدي الجيش لهجوم عنيف للميليشيات وسط مديرية «ماهلية».

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استَهدفت بشكل عشوائي الأحياء السكنية في مدينة «حيس»، مشيرة إلى أن الميليشيات قصفت بالمدفعية والرشاشات الأحياء السكنية الشرقية والشمالية لمركز المدينة، والمنازل في الشمال الشرقي لمنطقة بيت مغاري شمال غرب المديرية. كما أطلقت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها على المسافرين في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة ما أدى لإثارة رعب وهلع المسافرين وجلهم من المدنيين.

وقصفت الميليشيات بقذائف المدفعية منطقتي «الفازة والجبلية» بمديرية التحيتا، واستهدفت أيضاً المنازل في مناطق متفرقة بمديرية الدريهمي.