«الحوثي» تعتقل 11 مدنياً في البيضاء بينهم أطفال

صنعاء (الاتحاد)

اعتقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، 11 مدنياً في محافظة البيضاء خلال اليومين الفائتين، من بينهم أطفال. وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية داهمت منازل المدنيين في مديرية «القريشية» واعتقلت هناك 11 مدنياً، منهم 5 أطفال، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الميليشيات شنت عمليات الاعتقال التعسفية في قرية «الشرياف» والقرى المجاورة لها، دون معرفة الدوافع من وراء هذه الحملة. وأكدت المصادر أن قرية «الشرياف» بالتحديد، سبق وتعرضت لعمليات دهم سابقة، وانتهاكات متنوعة مارستها الميليشيات الحوثية، وسط صمت حقوقي إزاء تلك الجرائم اللاإنسانية.

الجدير بالذكر أن الأطفال اليمنيين باتوا من أكثر الفئات عرضة للانتهاكات الحوثية، حيث يتم اعتقالهم أو تجنيدهم وغسل أفكارهم، أو تشريدهم، إن لم يتم قتلهم بالقصف والقنص والاستهداف الممنهج.