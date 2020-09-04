منظمات دولية تطالب ميليشيات الحوثي بالكشف عن مصير المخفيين قسراً

عدن (وكالات)

أعلنت 8 منظمات دولية ومحلية تضامنها مع عائلات مئات المدنيين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف أو الاختفاء القسري دون سبب، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وطالبت المنظمات بإعطاء الأولوية للإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء، من قبل جميع الأطراف. وأكدت المنظمات الدولية والمحلية أن ميليشيات الحوثي اعتقلت واحتجزت وأخفت المدنيين بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم أو انتمائهم الديني. ودعت المنظمات ميليشيات الحوثي إلى إيقاف التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية ومنعهما.

ومع اقتراب عمر الانقلاب الحوثي من عامه السابع، لا تزال العديد من العائلات تعاني حيث لا يزال مصير أبنائها مجهولاً في مراكز الاحتجاز.