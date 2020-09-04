إطلاق حملة أمنية في عدن لترسيخ الاستقرار

بسام عبدالسلام (عدن)

أطلقت قوات الأمن في مدينة عدن، حملة أمنية واسعة في عموم المديريات ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والتصدي لأي محاولات تخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة.

وانتشرت وحدات أمنية في عدد من الشوارع الرئيسية وعلى مداخل المديريات، وشددت من إجراءات التفتيش للسيارات.

وتأتي العملية الأمنية في عدن ضمن الخطة المرسومة لتأمين عدن والمحافظات المجاورة وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف العربي التي تساند جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة.

واستحدثت الأجهزة الأمنية عدداً من نقاط التفتيش في شوارع عدن والأطراف الغربية لمحافظة لحج وصولاً إلى نقطة «الحديد»، وتمكنت تلك النقاط من ضبط عشرات المطلوبين.