ألمانيا تدعو لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

برلين (وكالات)

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة لتحقيق التقارب بين الإمارات وإسرائيل، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، أمس، عقب المحادثة: «إن ميركل شددت في هذا السياق على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل الدولتين».

وأعلنت الإمارات وإسرائيل عن «معاهدة سلام» في منتصف أغسطس، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي المقابل، علّقت إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، والتي يأمل الفلسطينيون أن تشكل جزءاً من دولتهم المستقلة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شنت الحكومة الألمانية حملة ضد خطوات الضم، وطالبت باستئناف المفاوضات المباشرة. وتتولى ألمانيا حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، بدأ وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلس آنن، زيارة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية، تستمر حتى الاثنين المقبل.

وتأمل ألمانيا في الاستفادة من حالة الزخم التي أحدثته معاهدة السلام.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية، أن «زيارة آنن إلى المنطقة تركز، في المقام الأول، على التطورات المحتملة في عملية السلام في الشرق الأوسط، في ضوء جهود إقامة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات».

وأضاف البيان: «لهذه الغاية سيلتقي وزير الدولة آنن بممثلي الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية».

وتابع: «علاوة على ذلك، سينتهز آنن هذه الفرصة لتبادل الأفكار مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف».

وكان ميلادينوف أعرب عن أمله في أن تساهم معاهدة السلام مع الإمارات، بصناعة «فرص جديدة للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين».

وكثفت الدول الأوروبية أنشطتها الدبلوماسية الرامية إلى البناء على «معاهدة السلام» بين الإمارات وإسرائيل، حيث زار عدد من المسؤولين الأوروبيين، ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني، إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية.