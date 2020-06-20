إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب «كورونا»

(وام)

أعادت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي في رام الله «نواجه زيادة خطيرة جداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، سواء كانت هذه موجة ثانية أو استمرار للموجة الأولى».

وأضاف «في فلسطين، سُجلت الإصابات الأعلى منذ بداية شهر (مارس)، إذ بلغ عدد الإصابات اليوم 86 إصابة جديدة حتى الآن».

وأوضح اشتية، أن «هذه الموجة جاءت من تنقل الأشخاص بين مناطق 1948(إسرائيل) وبين الضفة الغربية والقدس».

وأضاف «كنا قد خففنا إجراءات تقييد التنقل والحركة، آملين منكم الالتزام ولم يحصل. وفتحنا الأماكن العامة وقلنا عليكم الالتزام ولم يحصل».

وقررت الحكومة «إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع». وقال اشتية، إنه سيتم «إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة، لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخريطة الوبائية في المدينة، تنتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساء».

ومنعت الحكومة «إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة».

وقال اشتية، إنه سيفرض «نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان»‬‬.

وبلغ أجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي 956، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم السبت، إضافة إلى خمس وفيات.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس، وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.