سمحت الحكومة الباكستانية، اليوم، باستئناف عمليات الطيران بتسيير رحلات الركاب والطائرات المستأجرة من وإلى المطارات الدولية في البلاد باستثناء مطاري جوادر وتربت بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وقالت السلطة المختصة في هيئة الطيران المدني في بيان لها إنها ستواصل الترخيص لرحلات الشحن والخاصة والدبلوماسية على أن تلتزم جميع شركات الطيران بإجراءات التشغيل الموحدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون المغتربين الباكستانيين بأنه سيتم إعادة 200 ألف باكستاني من الخارج بعد أن أصبحوا عاطلين عن العمل.