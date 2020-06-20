ترامب: بولتون سيدفع «ثمناً باهظاً» لخرقه القانون

أكد دونالد ترامب، اليوم السبت، أن مستشاره السابق جون بولتون سيدفع «ثمناً باهظاً» لـ«خرقه القانون» عبر نشر كتابه الذي يشكل إحراجاً للرئيس الأميركي قبل بضعة أشهر من الانتخابات.

وكتب ترامب على «تويتر»: «بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمناً باهظاً»، مضيفاً أن بولتون «يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. والآن ستلقى القنابل عليه».