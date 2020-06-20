العراق يسجل 1870 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1006 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 29222 حالة.

كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تسجيل 88 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1013 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 1006 حالات شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 13211 حالة.