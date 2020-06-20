أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية، مع رفع منع التجوال بدءاً من الأحد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المملكة سترفع منع التجوال بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الأحد، وستسمح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية».

وأضاف البيان «أنه سيستمر تعليق العمرة والرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى استمرار حظر تجمع أكثر من 50 شخصاً».