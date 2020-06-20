السعودية تسجل 3153 حالة شفاء و3941 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1230 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3941 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 154233 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 3153 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 98917.