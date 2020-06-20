عقد البابا فرنسيس، اليوم السبت، أول لقاء مع جمع من الناس في الفاتيكان منذ أن رفعت إيطاليا إجراءات العزل العام التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخصص اللقاء لطواقم طبية من أكثر مناطق إيطاليا تضرراً بالجائحة.

وقال البابا أمام مجموعة من الأطباء وطواقم التمريض من منطقة لومبارديا في قاعة كليمنتينا التي ظلت مغلقة شهوراً بسبب الكورونا «كنتم من الأعمدة الأساسية للبلاد بأكملها».

وأضاف «إلى من هم هنا منكم، وإلى زملائكم في كل أنحاء إيطاليا، أقدم احترامي وشكري البالغ، وأعلم يقينا أني أعبر عن شعور الجميع».

ووجه الشكر للعاملين في القطاع الطبي، والذين كانوا يضعون كمامات في أثناء اللقاء، ووصفهم بأنهم «ملائكة» مثنياً على تصرفات كإعارة هواتفهم لمرضى في لحظاتهم الأخيرة كي يودعوا أحباءهم وذويهم.

وأودى المرض بحياة ما يقرب من 35 ألف مصاب في إيطاليا، وهي رابع أكبر حصيلة وفيات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا. وكان من بين من توفوا 170 طبيباً تقريباً ووجه البابا تحية خاصة لهم خلال خطابه اليوم السبت.