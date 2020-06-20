سوريا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات شفاء.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، إن حالات الإصابة المعلن عنها هي 10 لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل وواحدة لشخص قادم من الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغت حتى الآن 198 إصابة شفي منها 83 وتوفيت سبع حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.



