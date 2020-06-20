إيطاليا.. إصابات كورونا تتجاوز 238 ألفاً وتعافي 181907

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 238011، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 34561، فيما تعافى 181907 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.